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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 artışla 111.040,82 seviyesine yükseldi.

Ekonomi 20.12.2019, 10:09
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Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 441,39 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 111.040,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.

Dün 110.500-111.300 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 110.599,43 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi'nin, Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması sonrası New York borsasında rekorlar kırıldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.


#ekonomi
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