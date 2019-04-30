Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 değer kazancıyla 94.736,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 200,95 puan ve yüzde 0,21 artışla 94.736,05 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,26 değer kaybıyla 94.535,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile diplomatik ilişkilerin de piyasaların gündeminde olduğunu belirten analistler, dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında bugün ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğini anımsattı.

Analistler, bugün Enflasyon Raporu'nun açıklanacağı toplantıda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın ekonomist ve gazetecilerin sorularına vereceği yanıtların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal



