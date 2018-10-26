Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,24 değer kazancıyla 93.973,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 225,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 93.973,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile metal eşya, makine oldu.

Dün 92.000 seviyesinin altını test etmesinin ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kazancıyla 93.747,65 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından gerileyen döviz kurları ile açıklanan şirket bilançolarının beklenenden iyi gelmesinin borsadaki alımları desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.