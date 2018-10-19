Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 365,92 puan ve yüzde 0,38 artışla 97.819,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile sigorta oldu.

Dün, dünya pay piyasalarındaki değer kayıpları ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.191,47 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü 97.000-97.500 bandında tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari denge ve ABD'de 2’nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 96.700 seviyelerinin destek, 99.000 ve 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal