Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 97.070,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 338,39 puan ve yüzde 0,35 artışla 97.070,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile madencilik oldu.

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından 97.100,26 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 primle 96.731,76 puandan tamamladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal