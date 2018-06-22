Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 459,95 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 95.517,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile iletişim oldu.

Dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazancıyla 95.057,23 puandan kapanmıştı.

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.900 puanın gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 93.400 ve 92.100 desteklerinin öne çıkacağını söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar