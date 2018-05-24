Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,11 artışla 103.027,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.135,44 puan ve yüzde 1,11 değer kazancıyla 103.027,12 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,64 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki sert yükselişlerin etkisiyle 101.419,87 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kaybıyla 101.891,68 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi faiz oranının 300 baz puan artırılarak yüzde 16,50'ye yükseltmesinin döviz kurlarının rekor seviyelerden düşüşe geçmesine neden olduğunu kaydetti.

Yeni güne yükselişle başlayan döviz kurlarının pay piyasalarındaki alımları sınırladığını belirten analistler, kurların ve tahvil faizlerinin seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 direncinin gündeme gelebileceğini, 101.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal