Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,16 artışla 102.033,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 163,88 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.033,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile iletişim oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğiyle 102.713,90 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybıyla 101.869,35 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yatırımcıların gündeminde olacağını kaydetti.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

