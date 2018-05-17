Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 453,17 puan ve yüzde 0,44 değer kazancıyla 102.611,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile iletişim oldu.

Dün, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 100.654,84 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa gelişmelerine ilişkin açıklamaları sonrası döviz kurlarının gerilemesiyle yükselişe geçti. Endeks, dün, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak 102.157,88 puandan kapandı. TCMB'nin, dünkü açıklamasında, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiği belirtilerek, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal