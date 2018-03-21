Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 116.613,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 181,47 puan ve yüzde 0,16 artarak 116.613,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal eşya, makina oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 yükselişle 116.431,78 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara ve sonrasında yapılacak açıklamalara odaklandığını belirterek, yurt içinde konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın önemli ve güçlü destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.700 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 120.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal



