Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, 385,84 puan ve yüzde 0,33 artarak 117.978,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün,119.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kaybıyla 117.592,67 puandan tamamladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal