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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 116.927,30 puandan başladı.

09 Mart 2018 Cuma 10:08
Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 360,22 puan ve yüzde 0,31 artarak 116.927,30 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın 117.400 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlar sonrasında düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 116.567,08 puandan tamamladı.

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Ekonomi
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