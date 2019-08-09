Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 99.289,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 80,96 puan ve yüzde 0,08 artışla 99.289,45 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile tekstil, deri oldu.
Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul, bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,17 artışla 99.208,49 puandan tamamladı.
Muhabir: Bekir Gürdamar