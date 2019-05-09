Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 40,30 puan ve yüzde 0,04 artışla 90.312,49 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 90.272 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamaların piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Trump'ın, dün akşam Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçlaması sonrası Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün ABD'de görüşmelere başlamasının beklendiğini ifade eden analistler, ABD ile İran arasında artan gerilimin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.