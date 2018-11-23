Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kaybıyla 92.581,57 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 47,23 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 92.581,57 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel 91.883,27 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,09 azalışla 92.628,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ile Avrupa ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.



Muhabir: Erhan Cihan Ünal