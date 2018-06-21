Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta,38,46 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 94.590,32 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile gıda, içecek oldu.

Dün gün içinde 95.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 94.552 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti. BoE’nin yüzde 0,5 olan politika faizinde ve 435 milyar sterlinlik varlık alım hedefinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar