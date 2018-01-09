Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 116.311,36 puandan başladı.

09 Ocak 2018 Salı 10:15
Borsa güne yatay başladı
banner230

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 yükselişle 116.311,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 6,86 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile iletişim oldu.

Dün açıklanan sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde artmasından bulduğu destekle 117.783,70 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,29 azalışla 116.304,51 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik ile Almanya'da sanayi üretim ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800-118.300 bandının direnç bölgesi, 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsa İstanbulEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim