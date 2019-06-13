Borsa güne düşüşle başladı

ANKARA (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 432,98 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.172,86 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile ulaştırma oldu.

Dün 93.614,40 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesine rağmen Avrupa pay piyasalarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,24 değer kaybederek 92.605,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri takviminin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kredi kartına taksit sınırlamalarının gevşetilmesinin pay piyasalarını sektör ve hisse bazında destekleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi





