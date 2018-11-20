Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 değer kaybıyla 94.279,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 291,14 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 94.279,75 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 , holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile bilişim oldu.

Dün, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yüzde 1,02 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 94.570,90 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal