Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 azalışla 93.316,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 549,98 puan ve yüzde 0,59 azalışla 93.316,96 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün dünya borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 değer kazancıyla 93.866,94 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de 2. çeyrek büyümesinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin yeni hedefinin 95.500 direnci olacağını ifade eden analistler, düşüşlerde ise 92.000 puanın destek konumuna geldiğini dile getirdi.



Muhabir: Erhan Cihan Ünal