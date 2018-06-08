Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,44 düşüşle 98.190,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 432,91 puan ve yüzde 0,44 değer kaybıyla 98.190,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 98.795,28 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 yükselişle 98.623,65 puandan tamamladı.

Analistler, Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek G7 Liderler Zirvesi'nin piyasaların gündeminde olduğunu ve zirveden gelecek açıklamaların önem taşıdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.