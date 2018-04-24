Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 düşüşle 110.630,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 302,10 puan ve yüzde 0,27 azalışla 110.630,37 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile iletişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü 110.678,03 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 düşüşle 110.932,48 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de birinci el konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 puanın direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal