Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 azalışla 104.306,92 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 521,26 puan ve yüzde 0,50 değer kaybıyla 104.306,92 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren ve 105.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 104.828,18 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş trendinin güçlenmesini ve uzun vadeye yayılmasını sağlayacağını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da gündemin odağında yer aldığını söyledi.