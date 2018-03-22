Borsa güne 118.000 puanın üzerinde başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 118.375,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 723,87 puan ve yüzde 0,62 artarak 118.375,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,05 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile metal ana sanayi oldu.

Dün gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanı test etmesinin ardından günü bu seviyenin hemen altında tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini kaydetti.

Karar metnine göre Fed yetkililerinin, bu yıla yönelik üç faiz artışı beklentisini koruduğunu, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faiz tahminlerini de yukarı çektiğini belirten analistler, kararın ardından basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın "Ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Analistler, Fed toplantısının beklendiği gibi sonuçlanmasının ardından doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ve yatırımcıların risk iştahının arttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararları ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 117.700 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 119.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal