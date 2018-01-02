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Borsa 2018'in ilk işlem gününe yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe 115.734,50 puandan başladı.

02 Ocak 2018 Salı 10:09
Borsa 2018'in ilk işlem gününe yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem gününe yüzde 0,35 yükselişle 115.734,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 401,49 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,06 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

Cuma günü, 115.840 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazanarak kapanış rekorunu da 115.333 puana taşıdı.

Analistler, TL bazında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksinin dolar bazında hala zirvesine çok uzak olduğunu belirterek, teknik açıdan analizlerin dolar bazında yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin dolar bazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri ve cuma günü ABD'deki istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını vurguladı.

Muhabir: Bekir Gürdamar

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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