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Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 112.175,19 puandan tamamladı.
Ekonomi 23.12.2019, 18:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 112.175,19 puandan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez bugün 112.000 puanın üzerine çıktı
Analistler, Noel tatili nedeniyle ABD'de ve Avrupa'da piyasaların birçoğunun kapalı ve yarım gün tatil olacağını, düşük hacimli ve sakin bir seyir beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
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