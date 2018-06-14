Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat

ANKARA (AA) - AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması için 31 Temmuz'a kadar süre tanındı. Bu imkandan yararlanmak isteyenler www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) ve vergi daireleri üzerinden müracaatta bulunabiliyor. GİB, vatandaşların Ramazan Bayramı süresince de yeniden yapılandırma başvurularını online olarak yapabilmelerine imkan sağladı. Borcu olan vatandaşlar bayramda başvurularını "www.gib.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezası borçları olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

Borçlar internetten sorgulanabiliyor

Vatandaşlar, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da GİB'in mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor. Sorgulamayı yapan vatandaş, Ramazan Bayramı dahil 31 Temmuz'a kadar başvuru yapıp, borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

Peşin ödeme avantajı

Vatandaşlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çeşitli avantajlardan yararlanacak. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi olan 1 Ekim'e kadar ödenmesi halinde, katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İdari para cezalarının da aslından yüzde 25 indirim gerçekleştirilecek.

Dileyen borçlular ise 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek. İlk taksit 1 Ekim'e kadar, kalan taksitler ise takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme halinde, taksit sayısına göre borçlara katsayı uygulanacak.

Kredi kartıyla ödeme

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.