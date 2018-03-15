Borç yapılandırmasına rağbetin şifresi broşürlerde

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Maliye Bakanlığınca, alacakların yeniden yapılandırılması için çıkarılan düzenlemelerin mükelleflere anlatılması amacıyla adeta bilgilendirme seferberliği yürütülüyor. Bakan Naci Ağbal'ın bizzat yaptığı bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığınca geçen yıl bastırılan 4 milyon 650 bin broşürden 3,5 milyonu sadece bu konuya ayrıldı.

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile mükelleflerin vergiden öğrenim ve katkı kredisine, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) trafik para cezalarına kadar borçları yapılandırıldı. Başvuruların geçmişteki yapılandırmalara gelen müracaatlardan daha fazla olması için Maliye Bakanı Ağbal'ın yanı sıra ilgili kurumlar da adeta seferberlik yürüttü.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarında ağırlığı alacakların yeniden yapılandırılmasına verdi.

AA muhabirinin GİB 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, kurum geçen yıl 4 milyon 650 bin broşür ve 139 bin rehber bastırdı.

- En çok broşür yapılandırma için

GİB'in Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdığı broşürlerde, gelirden kiraya, serbest kazançtan tapu işlemlerine kadar çeşitli konularda bilgilere yer verildi. En fazla broşür ise alacakların yeniden yapılandırılması konusunda bastırıldı.

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin detayların anlatıldığı 1,5 milyon broşürün dağıtımı yapılırken, Maliye Bakanlığı ile GİB'in internet sayfalarından ve mobil uygulamalarından servis edildi. MTV ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bastırılan broşür sayısı da 1,5 milyonu buldu.

Ayrıca, öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırılması çerçevesinde 500 bin broşür hazırlanarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Böylece, GİB'in geçen yıl bastırdığı 4 milyon 650 bin broşürden 3,5 milyonunu sadece alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik olanlar oluşturdu.

- "Gelin kolaylaştıralım" denildi

Broşürlerde, borçların nasıl yapılandırılacağı, düzenlemelerin hangi borçları kapsadığı, başvuru ve ödemelerin hangi yollardan yapılacağı, peşin ve taksitle ödeme imkanları tek tek anlatılırken, mükelleflere "Gelin kolaylaştıralım" sloganıyla çağrıda bulunuldu.

Kamu alacaklarının yapılandırılması amacıyla hazırlanan broşürlerin yanı sıra basit usule tabi mükelleflerden kira geliri olanlara, menkul sermaye iradı için beyan vermesi gerekenlerden serbest meslek kazancını bildirmesi gerekenlere kadar farklı kesimlere yönelik broşürler hazırlandı.

Bu konularda ayrıca vergi bilgilendirme rehberleri bastırıldı. Yürütülen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, ekonomi yönetiminin çıkarılan düzenlemeleri halka anlatmak için yürüttüğü çalışmalara önemli katkı sağladı. Rehberler ve broşürler Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet siteleri ile GİB'in mobil uygulamasıyla da mükelleflere ulaştırıldı.

Maliye Bakanı Ağbal, geçen günlerde yaptığı açıklamada, vatandaşların vergi beyanlarını ve ödemelerini bu dönemde daha da artırdığını bildirdi. Ağbal, "2017'de topladığımız vergiler, bütçedeki hedefleri aşmışsa bu başarıyı bize sağlayan milletimizdir. 2017 yılı tahakkuk tahsilat oranları bakımından zirveye çıktığımız bir yıl oldu. Vatandaş, devletin ihtiyacını gözeterek kazancından artırdı, vergisini ödedi. Yeniden yapılandırma kanununa vatandaşımız çok ciddi uyum gösterdi. Bu sayede 2017'de vergi gelirlerinde olağanüstü başarı yakaladık." dedi.

- Yapılandırmadan 28,2 milyar lira gelir

Kamunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından geçen yıl elde edilen gelir toplam 28,2 milyar lirayı buldu. Bunlardan önemli kısmı 3,5 milyon broşürünün hazırlandığı vergi, Öğrenim ve Katkı Kredisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası borçlarının yapılandırmasından geldi.



GİB'in geçen yıl yürüttüğü bilgilendirme ve tanıtım seferberliği kapsamında hazırlattığı broşürler ve sayıları şöyle:

Broşür adı Basım sayısı Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü 75.000 Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü 500.000 Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü İnternetten yayınlandı Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü 150.000 Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü 50.000 Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü 75.000 Vergide Hazır Beyan Sistemi Broşürü 100.000 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu "Vergi Borçlarının Yapılandırılması" Broşürü 1.500.000 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu "Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması" Broşürü 500.000 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu "Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması" Broşürü 1.500.000 "Tapu İşlemlerinizi Gayrimenkulünüzün Gerçek Değeri Üzerinden Yapın" Broşürü 200.000



