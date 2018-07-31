Borç yapılandırma başvuru süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

Kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yenide Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 2, 3, 4, 7 ve 8'inci maddeleri ile 10. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27 Ağustos'a (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9. maddesinin 17. fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Buna göre, süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsıyor.

Yapılandırılan borç miktarı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise daha önce duyurulduğu gibi, Bakanlığın bundan sonraki süreçte yeni bir yapılandırma öngörmediği belirtilerek, "Mükellefler için bu yapılandırmanın son fırsat olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Tarih değişikliği yalnızca başvuru tarihini kapsamaktadır. Ödeme vadelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu yapılandırma kapsamında, bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borcun yapılandırıldığının aktarıldığı açıklamada, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin en geç 27 Ağustos günü sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamaya göre, başvurular, bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) www.gib.gov.tr ve e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden internet aracılığıyla yapılabilecek. Vergi daireleri, tüm vatandaşların konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecek.

Kurum alacaklarında süre uzatımı yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Türkiye Barolar Birliğine olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinde bir değişiklik yapılmadı. Söz konusu kurumlara borçlar için bugün başvuruda bulunulması gerekiyor.

Öte yandan, ödeme süresi bugün sona eren 2018 yılı motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu taksiti, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci taksiti ödemelerinde herhangi bir süre uzatımına gidilmedi. Bu ödemelerin bugün vergi dairelerine ve anlaşmalı bankalara yapılması gerekiyor.

Söz konusu ödemeler, GİB'in internet sitesi üzerinden bazı bankalara ait kartlarla da gerçekleştirilebilecek.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık