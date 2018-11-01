Bölünmüş yollarla 17,6 milyar lira tasarruf

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de 26 bin 472 kilometreye ulaşan bölünmüş yollar sayesinde yıllık 17 milyar 650 milyon lira ekonomik fayda sağlandığını bildirdi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2 bin 742 kilometre uzunluğundaki otoyol ağının 2023'e kadar 4 bin 509 kilometreye çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 31 bin 35 kilometre devlet yolu, 34 bin 156 kilometre il yolu ve bağlantı yolları dahil 2 bin 742 kilometre otoyol olmak üzere toplam 67 bin 933 kilometre yol ağı bulunduğunu anlatan Turhan, bu yol ağının 39 bin 367 kilometresinin sathi kaplama, 24 bin 994 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplama, 3 bin 572 kilometresinin ise parke, toprak gibi diğer kaplamalardan oluştuğunu söyledi.

Turhan, 2003 öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, bu yıl 455 kilometre olmak üzere 2003'ten itibaren 20 bin 371 kilometre yol yapıldığını bildirdi.

Bölünmüş yol ağının toplamda 26 bin 472 kilometreye ulaşarak 76 ilin birbiriyle bağlantısının sağlandığını dile getiren Turhan, bölünmüş yol uzunluğunun bu yılın sonunda 26 bin 834 kilometreye ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölünmüş yol yapımıyla mevcut kapasite yetersizliklerini iyileştirerek, taşıt işletme giderlerinden sağlanan tasarrufla ekonomiye katkıda bulunmak, yolların fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek yol kullanıcılarının seyahat konforunu artırmak ve seyahat süresini kısaltmanın amaçlandığını dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Ekim 2018 itibarıyla toplam uzunluğu 26 bin 472 kilometreye ulaşan bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşlarımızın yıllık 296 milyon saat zaman ile yaklaşık 1 milyar 797 milyon litre akaryakıt tasarrufu oldu. Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 11 milyar 60 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıt tasarrufundan ise yaklaşık 6 milyar 590 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 17 milyar 650 milyon lira ekonomik fayda gerçekleşti."

Bakan Turhan, bunların yanı sıra emisyon salınımından da 3 milyon 294 bin ton azalma olduğunun görüldüğünü sözlerine ekledi.