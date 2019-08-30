BMC'den Avrupa atağı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından BMC, başta Altay Ana Muharebe Tankı olmak üzere, zırhlı araçlar ve taktik tekerlekli araçlardan oluşan geniş ürün ailesiyle, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Defense News Top 100'e bu yıl 85'inci sıradan giren ve Türkiye'den listeye giriş yapan tek kara aracı üreticisi olan BMC, küresel arenada yürütmekte olduğu ihracat faaliyetleri kapsamında Letonya'daki potansiyel iş birliği fırsatlarını takip ediyor.

Letonya Silahlı Kuvvetlerinin yakın, orta ve uzun vadedeki gereksinimleri doğrultusunda açılacak ihalelere geniş ürün yelpazesiyle katılmaya hazırlanan BMC, Letonya'nın başkenti Riga'da ülkenin savunma ve otomotiv firmalarının katılımıyla endüstriyel iş birliği günü düzenledi. Etkinlik kapsamında BMC, Letonya'da faaliyet göstermekte olan firmalarla uzun soluklu iş birliği modelleri üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Ortak üretim, bölgesel liderlik

BMC, savunma ve otomotiv alanında yarım asrı aşan tecrübesiyle Letonyalı savunma ve otomotiv firmalarının yetkinlik, kabiliyet ve çözümlerini de kullanarak hali hazırda muharebe ortamlarında kendini kanıtlamış ürünlerini yeni ufuklara taşımayı hedefliyor.

Letonya savunma sanayisi firmalarının uluslararası arenadaki temsilinden sorumlu kuruluş olan FSDI (Federation of Defence and Security Industries Latvia) koordinasyonunda gerçekleştirilen endüstriyel iş birliği günü, Letonya'nın önde gelen savunma ve otomotiv firmaları tarafından yoğun ilgi gördü.

Teknoloji transferinden teknik desteğe, bakımdan eğitime, satış sonrası parça ve servis desteğinden nihai montaja kadar geniş bir gündemin değerlendirildiği endüstriyel iş birliği gününe, aralarında bakım merkezleri, sistem/alt sistem üreticisi firmalar ve geliştirme merkezleri de olan 30'u aşkın firma tarafından katılım sağlandı.450 araçlık ihaleyi yenisi takip edecek

Öncelikli olarak yakın dönemde açılması beklenen zırhlı araç ihalelerine ilişkin iş birliği imkanlarının görüşüldüğü etkinlikte, BMC'nin bölgesel vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda Letonya savunma ve otomotiv sanayisine sağlayacağı katkı ve sürdürülebilir uzun soluklu iş birliğinin detayları anlatıldı. BMC imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda geliştirilip üretilen kara araçlarının, Letonya savunma firmalarının da katılımıyla bu ülkede üretilmesi ve bu vesileyle istihdamın artırılarak, Letonya'nın BMC kara araçları kapsamında bir merkez konumu alması değerlendirildi.

Letonya geçen aylarda yaklaşık 450 adetlik zırhlı araç ihalesini resmi olarak yürürlüğe koydu ve buna istinaden dünyadaki tüm üretici firmalarla irtibata geçti. Söz konusu ihalenin 2021 başında sonuçlanması öngörülüyor. Paletli kara araçları sınıfında da yeni ihalelerin duyurulması planlanıyor.

BMC resmi kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, şirket her iki ihaleye de çözüm paketleri sunabilecek Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı firmalar arasında yer alıyor.

Muhabir: Göksel Yıldırım



