İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, blokzincir teknolojisinde kavramsal gelişimin teknolojik gelişimin çok önünde olduğunu dile getirerek, "Teknolojik altyapısı tam olgunlaşmadığı için temkinli olmak gerekiyor." dedi.



Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Zirveye, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden blokzincir ve kripto para konusuyla ilgili yatırımcılar, mühendisler ve profesyoneller katıldı.

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, zirvede, AA muhabirine finans sektöründeki blokzincir uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blokzincirin sektörde yeni duyulduğunu, son birkaç yıldır popülaritesinin arttığını belirten Gündebahar, "Bankaların ve finans kurumlarının olası blokzincir senaryoları üzerinde birçok uygulama alanı bulunuyor. Kuveyt Türk bünyesinde de Ar-Ge niteliğinde blokzincir uygulamalarına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Gündebahar, katılım bankaları için çok önemli bir konu olan fatura konusunda ve Kuveyt Türk’ün de içerisinde bulunduğu grup içerisinde yer alan 4 tane bankanın aralarındaki döviz transferi noktasında blokzincir odaklı çalışmaları olduğunu dile getirdi.

- "Blokzincir uygulamalarının yaygın kullanımı için 3-4 yıl daha gerekiyor"

Blokzincir alanında, sadece teknolojiyi geliştirmenin yetmediğini ekosistemi de geliştirmek gerektiğini vurgulayan Gündebahar, "Çünkü hazırlanan blokzinciri doğal olarak birisiyle paylaşmanız gerekiyor. Bu noktada tüm finans kurumları aynı safhada değil. Farklı bakış açıları var." diye konuştu.

Blokzincir teknolojisinde kavramsal gelişimin teknolojik gelişimin çok önünde olduğunu dile getiren Gündebahar, teknolojik altyapısı tam olgunlaşmadığı için temkinli olmak gerektiğini belirtti.



Gündebahar, blokzincir teknolojisinde bilgi güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, “Bilgi paylaşımlarının Kişisel Verilerin Korunması ve PR regülasyonlarıyla uyumlu olması gerekiyor. İstediğiniz zaman müşterinizi diğer bir kuruma gönderemezsiniz. Bu teknolojinin daha çok gelişmesi, sürdürülebilir olması, performans kriterleri ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayabilmesi açısından daha zamana ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılıkta en önemli konuların başında, yoğun regülasyon ve piyasa beklentisinden dolayı stabilite’nin geldiğini ifade eden Gündebahar, “Dünyada birçok banka, kripto para birimi çalışmaları yapıyor. Birtakım işlemlerinde kullanıyor. Stabilite’yi sağlayabilmek için altına endeksli, altın karşılığı veya gayrimenkul karşılığı işlemler gerçekleştiriyorlar. Volatile’yi engellemek için, altına endeksli tokenize yöntemler ile dijital para birimi gerçekleştiriyorlar. Buradaki mevzu, bu teknolojinin dünyanın farklı bölgelerinde kullanılıyor olması. Burada iş birlikçi çalışmaya ihtiyaç da var. Blokzincir uygulamalarının yaygın kullanımı için 3-4 yıl daha gerekiyor.” ifadelerini kullandı.