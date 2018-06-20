BKM'den yeni dijital reklam kampanyası:

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerin faydalarını anlatmak için kendi efsanesini yaratmış gerçek iş yerlerinin özgün hikayelerini yeni kampanyasına taşıdı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, kampanyaya dahil olan ilk iş yerleri ise, modanın en popüler çikolatacısı "Asuman Çikolata Dükkanı, 105 yıl önce kurulan ve Neşeli Günler filminin de çekildiği Cihangir'deki "Asri Turşucu" ve sosyal medya hesapları üzerinden aldığı tost siparişleriyle öne çıkan Gaziantep'teki "Tostçu Erol" oldu.

BKM, Türkiye'de hızla yayılan temassız ödeme alışkanlığını ve bu ödeme yönteminin iş yerlerine sağladığı avantajları konu alan bir dijital reklam kampanyasını hayata geçirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılan ve tüketicilerde bir alışkanlık haline gelen temassız ödeme yöntemi, iş yerleri için de pek çok fayda sağlıyor. Biz de, eskimeyen kalitelerinden, güler yüzlü hizmetlerinden ve samimiyetlerinden vazgeçmeyerek adeta ‘efsane yaratan' iş yerlerinin hikayelerini paylaşmaya ve temassız ödeme yönteminin onlara nasıl katkı sağladığını anlatmaya karar verdik. Efsanesini emekle, özveriyle, teknolojik yeniliklere gösterdiği uyumla yaratan onlarca iş yeri arasından Asuman Çikolata Dükkânı, Asri Turşucu ve Tostçu Erol ile bu yolculuğa başladık. Yarattıkları efsanelere dair sırlarını, hikayelerini, temassız ödeme yöntemini hikayelerine nasıl dahil ettiklerini samimi bir şekilde aktardıkları bu içerik serisine imza atmaktan dolayı çok mutluyuz."



Cündoğdu, temassız ödemelerin günlük yaşama faydasının büyük olduğunu ancak binlerce iş yerinin ödeme alma alışkanlığını değiştirmenin de kolay olmadığını belirtti.

Cündoğdu, "Bu nedenle yeni kampanyamızın merkezine gerçeklik ve özgünlüğün gücünü koymayı seçtik. Böylelikle hem günümüzün son derece rekabetçi olan ilgi çekme yarışında herkes için izlenesi ve gerçek hikayeler paylaştık hem de temassızın faydalarını iş yeri sahiplerinin anlattığı bir yaklaşımla bu alışkanlıkların değişme sürecini hızlandırmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.