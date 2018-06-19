BKM Express ile Aytemiz arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Aytemiz ile BKM Express arasında yapılan iş birliği kapsamında BKM Express kullanıcıları araçlarından inmeden yüzde 3 indirim avantajıyla akaryakıt alabilecek.

BKM Express'ten yapılan açıklamaya göre, iki şirket, BKM Express kullanıcılarının araçlarından inmeden ödeme yapma kolaylığına sahip olmaları için önemli bir iş birliğine imza attı. Bu yeni iş birliğiyle, BKM Express kullanıcıları anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden hızla ve kolayca ödemelerini tamamlayabilecek.

Üstelik BKM Express kullanıcıları, bu iş birliğine özel 20 Haziran- 20 Eylül'de geçerli olacak kampanyayla aynı gün içinde yaptıkları ilk akaryakıt alımlarında yüzde 3 indirim avantajından yararlanabilecek.

Kampanyadan, Aytemiz mobil uygulamasında "Ödeme Sistemleri" menüsüne girdikten sonra "BKM Express ile Öde" seçeneğine gidilmesi, yüklenecek bakiye tutarını girilmesi ve "Bakiye Yükle" butonuna dokunulması yeterli olacak.

BKM Express ile yüklemek istenilen tutar Aytemiz mobil hesabına aktarılacak. İstenilen zaman "Yakıt al" butonuna basarak, istenilirse bakiye kadar istenilirse farklı tutarlarda yakıt şifresi oluşturulacak. Yakıt şifresini istasyona gidince satış görevlisine iletilerek şifre tutarınca yakıt alınabilecek.





- "Araçtan inmeden ödeme kolaylığı"





Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, nakitsiz ödemeler toplumu hedefiyle çıktıkları bu uzun ve başarılı yolculukta, her geçen gün yeni projeler ve iş birlikleriyle ilerlediklerini belirterek, bu iş birliği sayesinde BKM Express kullanıcılarına anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden hızlı ve kolay ödeme imkanı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Canko, "Üstelik 3 ay boyunca kullanıcılarımızı yüzde 3 avantajlı akaryakıt alım fırsatıyla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ödeme sistemlerinde dijital dönüşümü hızlandıran projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, yenilikçi hizmetler konusunda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını kaydederek, Aytemiz olarak her zaman müşterilerini dinlediklerini, her hizmetleriyle ilgili onların düşüncelerini, geri dönüşlerini detaylı olarak incelediklerini, talep ve istekler doğrultusunda da yeni hizmet ve ürünleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Eke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda özellikle teknolojiyi yakından takip ediyor ve kullanıyoruz. Müşterilerimizin vakti her şeyden kıymetli. Onlara istasyonlarımızda akaryakıt alımı, yağ değişimi, market alışverişi ya da yıkama esnasında ihtiyaç duydukları kesintisiz, hızlı ve ücretsiz internet gibi pek çok hizmet sunuyoruz. Araçtan inmeden ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere yönelik olarak, yanlarında kart veya cüzdan taşımaya ihtiyaç duymadan Aytemiz uygulamasından BKM Express ile ödemeyi seçerek sadece bir şifreyle akaryakıt almalarına imkan sağlıyoruz. Bu iş birliğimizi de bir kampanyayla taçlandırıyoruz."

Eke, son dönemde hayata geçirdikleri yeniliklerden bahsederek, bu iş birliğinin uzun soluklu olmasını hedeflediklerini, müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunmaya ve şaşırtan hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek onları mutlu etmeye devam edeceklerini aktardı.

