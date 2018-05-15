Bizim Baklava Yağı, ramazanda üreticilerin tercihi olmaya devam edecek

İSTANBUL (AA) - Ülker Eksper’in Bizim Baklava Yağı, bu yıl da ramazanda üreticilerin tercihi olmaya devam edecek.

Ülker Eksper'den yapılan açıklamada, Bizim Baklava Yağı'nın, sadece baklavaların değil, kadayıf, künefe ve yufka tatlıları gibi geleneksel Türk hamur tatlılarının da vazgeçilmezi olduğu belirtildi.

Besler Gıda’nın tesisinde dünya standartlarında üretilen Bizim Baklava Yağı'nın, teneke ve koli olmak üzere iki farklı tip ambalajıyla üreticilere ve ustalara kullanım kolaylığı sağladığı kaydedildi.

Ülker Eksper'in, Bizim Baklava Yağı’nın yanı sıra pastacılık kategorisinde zengin bir yağ portföyüne sahip olduğu belirtilen açıklamada, bu kategorideki ürünlerden Bizim Pastacı'nın tüm pastacılık uygulamalarında, Bizim Dosta'nın kuru poğaça, boyoz ve milföy yapımında, Bizim Krema'nın un kurabiyesi ve kurabiye üretiminde tercih edildiği bildirildi.



