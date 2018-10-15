Bitkisel yağ üreticilerinden enflasyonla mücadeleye destek

ANKARA (AA) - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Stokçuluk, fahiş fiyat uygulaması gibi kabul edilemez piyasa oluşumlarına asla izin vermeyeceğimizin ve bu tür girişimleri içimizde barındırmayacağımızın bilinmesi en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Büyükhelvacıgil, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini belirtti.

Sektörün, maliyetine yakın satışlarla yağ arzı yaptığını ifade eden Büyükhelvacıgil, "Ayçiçeğinin stratejik ürün kapsamına alınmasını, yerli ayçiçeği tohumlarımızla Türkiye ekonomisine katma değer yaratmayı ve büyük Türkiye'nin gücüne katkı sağlamayı en büyük hedeflerimizden biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükhelvacıgil, kamunun, üreticilerin ve vatandaşların omuz omuza vererek bugünleri aşacağını ve ülkenin kazanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Petrolden sonra en büyük dış ticaret ödememizi yaptığımız bitkisel yağ ithalatı bir kez daha stratejik yönünü acı bir gerçekle gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede yüzde 70'ten fazlasını yurt dışından ithal ettiğimiz yağlı tohum ve türevleri ithalatımızı azaltmak üzere, devletimizle el birliği içinde çalışmalarımız devam edecektir. Stokçuluk, fahiş fiyat uygulaması gibi kabul edilemez piyasa oluşumlarına asla izin vermeyeceğimizin ve bu tür girişimleri içimizde barındırmayacağımızın bilinmesi en büyük arzumuzdur."