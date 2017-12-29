Bitkisel üretim arttı

ANKARA (AA) - Bitkisel üretim bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 1,8, meyvelerde yüzde 9,7 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Üretim miktarları, bu sene geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2 artarak 68 milyon 61 bin ton olarak gerçekleşti.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yüzde 2,4 artarak 36 milyon 133 bin ton oldu. Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 4,4 artarak 21 milyon 500 bin ton, arpa üretimi yüzde 6 artarak 7 milyon 100 bin ton, çavdar üretimi yüzde 6,7 artarak 320 bin ton, yulaf üretimi yüzde 11,1 artarak 250 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 9 artarak 6 bin 847 tona, nohut üretimi yüzde 3,3 artarak 470 bin tona, yumru bitkilerden patates üretimi ise yüzde 1,1 artarak 4 milyon 800 bin tona çıktı.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 15,2 azalış göstererek 140 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 7,8 artarak 80 bin tona, şeker pancarı üretimi ise yüzde 6,3 artarak 20 milyon 828 bin tona yükseldi.

- Sebze üretimi yüzde 1,8 arttı

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 0,8, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler yüzde 3, meyvesi için yetiştirilen sebzeler ise yüzde 1,9 oranında arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 1,2, karpuzda yüzde 2,1, salçalık kapya biberde yüzde 15,7 oranında artış olurken, üretim miktarı kavunda yüzde 2,2, sivri biberde yüzde 2,3, taze fasulyede yüzde 1,3 azaldı.

- Meyve üretimi 20 milyon tonu geçti

Meyve ürünleri üretim miktarı 2017'de geçen yıla göre yüzde 9,7 artarak 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, geçen yıla göre elmada yüzde 3,6, şeftalide yüzde 14,4, kirazda yüzde 4,6, kayısıda yüzde 34,9 oranında artış görüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın üretim miktarı yüzde 16 artarken, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığında üretim yüzde 54,1 azaldı. Üzüm üretiminde yüzde 5, Trabzon hurmasında ise yüzde 9,8 artış oldu.

Süs bitkileri üretim miktarı da söz konusu dönemde yüzde 7 artış kaydetti. Kesme gül üretimi geçen yıla göre yüzde 20,7, lale üretimi yüzde 9,6 arttı.