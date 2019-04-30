Birmot, Jandarma Genel Komutanlığına 100 aracı teslim etti

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Birmot, Jandarma Teşkilatı'nın trafikte ve zanlı taşımasında kullanacağı 100 adet araç teslimatını gerçekleştirdi.

Otokoç'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Birmot Ankara şubesi tarafından, üst yapı çalışması ile devriye müdahale aracı haline getirilen 50 adet Fiat Doblo ile trafikte kullanılacak olan 50 adet Fiat Egea aracın teslimatı Devlet Malzeme Ofisi yetkililerine yapıldı.

Teslimat töreninde Birmot adına Raşit Mehmet Çavuşoğlu ve Bursa Jandarma Genel Komutanlığı/Devlet Malzeme Ofisi muayane komisyonu adına Yunus Emre Demirci ve Fatih Eren hazır bulundu.





