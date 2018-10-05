Birevim'den çalışanlarına 555 TL destek

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, çalışanlarını enflasyona karşı korumak ve fırsatçılara tepki göstermek için zam dönemine kadar bütün çalışanlarına her ay 555 TL ek ödeme yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Murat Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Birevim olarak bu toprakların gerçeklerine, değer ve hassasiyetlerine sadık kalarak fikri ve eser hakları yerli bir girişimciye ait olan bir finansal çözüm anlayışı geliştirdiklerini kaydetti.

Banka faizlerinin yüksek olmasına dikkati çeken Çiftçi, faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı, yerli ve milli tasarruf modeli kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

Çiftçi, herkesin ekonomik durum karşısında konuştuğunu ancak fırsatçılara karşı bir eylemde bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızı enflasyona karşı korumak ve fırsatçılara tepki göstermek için zam dönemine kadar bütün çalışanlarımıza her ay 555 TL ek ödeme yapma kararı aldık. Ayrıca, yılbaşında da tüm çalışanlara zam yapacağız. Ailelerimizin moral bozmadan kazançlarını hedefledikleri gayrimenkul için doğru yönlendirdiğimiz takdirde önümüzdeki dönemde çok daha güzel şeyler olacak. Birlikte tasarruf alışkanlığı kazanmalıyız. Bu alışkanlığı kazanırsak güçlü bireyler oluruz. Güçlü bireyler güçlü aileleri oluşturur. Güçlü aileler ise güçlü ülke ve güçlü ekonomi anlamına gelir."