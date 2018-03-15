"Bir Milletin Yeniden Doğuşu: Çanakkale" konferansı

ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Çanakkale'nin "ya oluruz ya ölürüz" ruhu olduğunu söyledi.

Selvi, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şubesince "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı" öncesi düzenlenen "Bir Milletin Yeniden Doğuşu: Çanakkale" konulu konferansta, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları, bir daha dönmemek üzere giden Çanakkale şehitlerini yad etmek ve hatırlamak üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

"Çanakkale ya oluruz ya ölürüz ruhudur." ifadesini kullanan Selvi, şöyle konuştu:

"Osmanlı'yı bitirmek için son bir hamle kalmıştı. Her milletten insan ne için savaştığını bilmeden oraya gelmişti. Modern silahlarla donatılmış her milletten insan, karşılarında ise iman nuru ile donatılmış Alperenler vardı. Aklen kazanılması kolay olan bir savaştı yedi düvel için ama dönmemek üzere gelmiş Osmanlı askerleri karşısında hiç de beklenen olmadı. Cepheye mermi taşıyan kadınlarımızı, vatanı uğruna ölümü hiçe sayan Mehmetçiğimizi hesaba katmamışlardı. Bugün Afrin'de, Suriye’de, Irak'ta imanı cilalanmış özünü hatırlayan Çanakkale ruhuyla savaşan askerlerimiz var."

TÜMSİAD Şube Başkan Ali Engiz, konuşmasının ardından Selvi'ye, 16 büyük Türk devletinin para üzerine basılı sembolik bayraklarını hediye etti.