BİM'den açıklama:

İSTANBUL (AA) - Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) tarafından, bazı haber mecralarında yayınlanan Doğuş Yayın Grubu'na ait Star, NTV ve Kral TV kanallarının satın alınacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketin medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı olmadığı bildirildi.

BİM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Yayın Grubu'na ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye perakende sektörünün lideri BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anıIan TV kanalları için Doğuş Yayın Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."