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Bilişim Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı

- DMO Genel Müdür Yardımcısı Civriz: - "Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilerin ortaya çıkan ürünleri ile yer alabilecekleri "Tekno Katalog" sayesinde bilişim ve yazılım sektörünün gelişmesine büyük katkılar sağlanacak"

10 Mart 2018 Cumartesi 13:34
Bilişim Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı
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ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Civriz, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilerin ürünleriyle yer alabilecekleri "Tekno Katalog" uygulamasıyla bilişim ve yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlanacağını söyledi.

Civriz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu'nun, MÜSİAD Ankara ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlediği "Yerli Bilgi Teknolojilerinin Gelişmesinde Kamunun Rolü" temalı Bilişim Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı'nda, DMO’nun bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının piyasa koşullarında en etkin şekilde karşılanmasını sağlarken yerli üreticilerin desteklenmesine yönelik politikalara da öncelik verdiklerini dile getiren Civriz, DMO’nun kamu kurumları adına merkezi satın alma işlevini yürüttüğünü, geçmişten gelen tecrübesinin yanı sıra günün şartlarına göre belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiğini aktardı.

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını "Genel Katalog", "KOBİ Kataloğu" ve "Cazibe Merkezleri Kataloğu" ile karşılamaya çalıştıklarına işaret eden Civriz, "Kamu alımları kanalıyla yeniliği, yerliliği, teknoloji transferini ve girişimciliği desteklemek amacıyla 'Tekno Katalog' uygulamamızı yakın dönemde hayata geçiriyoruz. Başlangıçta teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilerin ortaya çıkan ürünleriyle yer alabilecekleri Tekno Katalog sayesinde bilişim ve yazılım sektörünün gelişmesine büyük katkılar sağlayacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Civriz, 2017'de Türkiye'de yaklaşık 170 milyar lira kamu alımı yapıldığını ve bunun 40 milyar lirasının mal alımına yönelik olduğunu belirterek, DMO'nun buradaki payının ise yaklaşık 4 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

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Bilişim Sektörü Türkiye İstişare ToplantısıDevlet Malzeme OfisiMücahit Civriz
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