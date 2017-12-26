Bilfen öğrencileri kariyerlerini planlıyor

İSTANBUL (AA) - Bilfen Çayyolu Liseleri'nde düzenlenen 3. Kariyer günlerinde farklı mesleklerden başarılı isimler, öğrencilerle buluştu.

Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, Bilfen Çayyolu Liseleri, akademik, kültürel ve sportif başarılarının yanı sıra birbirinden farklı etkinliklerle de öğrencilerin geleceğine ışık tutmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilfen Çayyolu Liseleri Müdürü Özdemir, öğrencilerin çok geç kalmadan 9. sınıftan itibaren kariyer planlarını yapmalarını istediklerini belirtti.

Bu yılki Kariyer Günleri’nde çok daha farklı meslek gruplarında çalışan isimleri okullarında ağırladıklarını kaydeden Özdemir, "Ressamlar, gazeteciler, mühendisler, mimarlar, hukukçular gibi çok farklı meslek gruplarından isimleri öğrencilerimizle buluşturduk. Burada amacımız, öğrencilerimizin geleceklerini planlamalarına yardımcı olmak. Öğrencilerimizin çok geç kalmadan 9. sınıftan itibaren kariyer planlarını yapmalarını, ilgi alanlarına dönük yan dallar tespit etmelerini ve portföylerini genişletecek farklı mesleklere de dikkatlerini çekmek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Gelecekte meslek alanlarının çok farklı dallara ayrılacağını ifade eden Özdemir, öğrencileri farklı kimliklerle buluşturup onların yaşam hikayelerine tanıklık etmelerini sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Özdemir, Kariyer Günleri'ne katılan çok farklı mesleklerden isimlerin öğrencilere, okul sıralarından mesleklere uzanan yol hikayelerini de anlattığını deile getirdi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve hayallerindeki meslekleri netleştirdiklerini ifade ettiler. Ayrıca üniversitede eğitim alacakları programların dışında kendilerini besleyecek başka alanlar konusunda da bilgiler aldılar. Resim, sanat, müzik, spor gibi alanlarla uğraşmanın ana mesleğe katkılarına da şahitlik ettiler. Hobilerin dünyaya bakış açısının da değiştireceği gerçeğini de gördük."