BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık destek fırsatıyla girişimleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Geleceğin evine yönelik yeni girişimlere, Arçelik'in teknik ve sektörel bilgi birikiminden faydalanmanın yanı sıra TÜBİTAK'tan karşılıksız olarak 200 bin liraya kadar destek alma fırsatı sunan "BİGG Arçelik Garage" başlıyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Garage ve TÜBİTAK'ın Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı 1 Şubat itibarıyla başvuruları almaya başladı.

Ücretsiz olarak hayata geçirilen bu program kapsamında katılımcılar, Arçelik uzmanlarından mentorluk desteği, Arçelik'in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage'da 5 bin liraya kadar prototip üretim hakkı, temel girişimcilik eğitimi ve program partnerlerinden iş modeli mentorluğu fırsatı kazanıyor.

2 ay süren programı başarıyla tamamlayan girişimcilere, TÜBİTAK BİGG programının 2. aşamasına seçilmeleri halinde 200 bin liraya kadar karşılıksız maddi destek imkanı sunuluyor.

BİGG Arçelik Garage programının bir önceki dönemine 47 girişimci başvurdu. Seçilen 13 girişim Arçelik uzmanlarından fikri haklar, değer önerisi tasarlama, prototipleme, malzeme seçimi, donanım tasarımı, BİGG esasları, iş modeli tasarımı, iş planı oluşturma ve yatırımcı sunumu konularında eğitim ve mentorlük sağlanan Hızlandırma Programı'na katıldı.

Programa katılan girişimler Arçelik Garage'ın altyapısını kullanarak ürettikleri prototipler ile teknolojilerini test etme imkanı yakaladılar.