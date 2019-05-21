"Bi'Fikri" gelen gençlere Turkcell desteği

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in gençlere özel tekliflerin yanı sıra eğitim ve kariyer destekleri sunduğu GNÇ uygulaması, "Bi'Fikir" yarışmasıyla gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkarıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GNÇ, geleceğin dünyasını tasarlayacak gençlerin, yeteneklerini ortaya çıkaracak bir yarışma düzenliyor.

GNÇ uygulaması, "Bi'Fikir" yarışmasıyla gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkarıyor. Mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında Bi'Fikri olan gençler, formalitelere takılmadan bir videoda anlattıkları fikirlerini GNÇ uygulamasına yükleyerek yarışmaya başvuruyor.

15-25 yaş arasındaki tüm gençlerin ister bireysel ister ekip halinde katılabileceği "Bi'Fikir" yarışması, mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında yaratıcı fikri olan gençleri bekliyor.

Yarışmanın değerlendirme aşamasını geçen gençler ve takımlar, büyük final hazırlığında online eğitimler ve mentor desteği de alacak. GNÇ'li gençler, büyük finalde, parlak fikirlerini hackathon'da hayata geçirebilecek. Geliştirilen fikirler, jüriye sunulacak ve en iyi 3 fikir seçilecek.



31 Mayıs'a kadar tek başına ya da 3 kişiye kadar ekiple başvuru yapılabilen "Bi'Fikir" yarışmasında, birinci 25 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek. Dereceye giren gençler ayrıca Turkcell'de staj yapma fırsatı kazanacak.





- "Gençlerin teknolojiyi kullanarak geleceğe hazırlanmaları ve üretmelerini istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, geleceğin teminatı gençlerin potansiyellerini ortaya koymalarına, ürettikleri yaratıcı fikir ve projelerle ülke ekonomisine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla pek çok çalışmaya imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz teknoloji dünyasının içinde doğdu. Onlar neredeyse hava ve su kadar teknolojiye de ihtiyaç duyuyorlar. Biz Turkcell olarak gençlerimizin sadece teknolojiyi tüketmesini değil, teknolojiyi kullanarak geleceğe hazırlanmalarını ve üretmelerini istiyoruz. Yani teknolojinin yazanı, kodlayanı, yapanı olsunlar arzusundayız. Çünkü geleceğin dünyasının dili de, üretimi de yalnızca teknoloji olacak. Hedefimiz, gençlerimizin yerli ve milli teknoloji hamlemizi geliştirerek geleceğe taşımaları... İşte bu amaçla GNÇ uygulaması üzerinden böyle bir yarışma yapma kararı aldık. Bu yarışmayla birçok gencimiz fikirlerini hayata geçirerek potansiyellerini değerlendirme fırsatına kavuşacak."



