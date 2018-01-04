KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne sahip Beyşehir'den Suriye'ye "Çin Sazanı" ihracatı yapılmaya başladı.

Halk arasında "İsrail Sazanı" olarak da bilinen ve Beyşehir Gölü’nde son yıllarda popülasyonu giderek artan Çin Sazanı'nın istilacı bir tür olarak bugüne kadar ekonomik değeri olmaması nedeniyle bölgede faaliyet gösteren avcıların ağlarında görmek istemediği, ağlardan toplandıktan sonra ise göle geriye attığı ya da kıyıya getirerek attığı bir balık çeşidi olduğunu aktaran Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Gölü'nden Suriye'ye "Çin Sazanı" balığı ihraç etmeye başladıklarını söyledi.

İç piyasada vatandaşların da ilgi göstermediği Çin Sazanı'nın 1990'lı yıllarda Beyşehir Gölü'nde görülmeye başlandığını belirten Kurt, zamanla gölde popülasyonunun artarak yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Çin Sazanı'na iç piyasada talep bulamadıklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Yurtdışında bir pazar arayışına girerken, bir ihracatçı firma sayesinde Suriye ile bağlantı kurduk. Suriye'deki durum malum. Şu anda yaptığımız çalışma ile biz bu balığı direk avcıdan toplayarak kooperatif olarak Suriye'ye göndermeye başladık. Suriye'ye şu ana kadar 2 tır gönderdik. Üçüncü tırımız yola çıkıyor. Balıkçı meslektaşlarımızın da verdiği destekle kilosu 50 Kuruş'a onlardan alıyoruz, 1 liraya da Suriye’ye satılmak üzere gönderiyoruz. Buradaki amacımız, avcımızın bu durumdan menfaatlenmesi. Suriye’den sonra Irak'a ihraç edilmesi ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Irak pazarı da devreye girdiğinde inşallah bu fiyatların zamanla daha da yükseleceğine inanıyorum."