Beyşehir'de doğalgaza talep artışı bekleniyor

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezinde doğalgaz kullanımına olan talebin artış görmesini beklediklerini söyledi.



Özaltun, Yeni Mahalle'de bulunan doğalgaz besleme tesisini ziyaretinde, Beyşehir'in Türkiye'de sıvılaştırılmış doğalgazı kullanan ilk ilçe olduğunu hatırlattı.

Yapılan yatırımlara rağmen abonelikte bugüne kadar beklenen ve arzu edilen sayıya ulaşılamamasından üzüntü duyduklarını dile getiren Özaltun, şöyle konuştu:

"Hala 'Beyşehir'de doğalgaz mı var, Beyşehir'e ne zaman doğalgaz gelecek?' şeklinde sorularla karşı karşıya kalmak bizleri hayli şaşırtıyor. Beyşehir'de abonelik başvurusu yapan 40 kadar vatandaşımızın evi şu anda doğalgazla ısınıyor. Yeni Mahallemizde kullanım oranının artması, inşallah şehrimizin her bölgesinde yakın gelecekte daha da yaygınlaşması anlamına geliyor. Hemşehrilerimizden tek isteğimiz, abonelik başvurusunda bulunmaları ve ardından günümüz çağının olmazsa olmazı doğalgazı kullanmaya başlamaları."







