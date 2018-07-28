Beyşehir Gölü Milli Parkı'na ziyaretçi akını

ANKARA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Türkiye'nin ikinci büyük milli parkı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın ziyaretçilerini beklediği belirtildi.

Milli parkı geçen yıl yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği ifade edilerek, parkın yeşil ve mavinin buluştuğu adeta bir açık hava müzesi olduğu vurgulandı.

Parkın ana kaynağı olan Beyşehir Gölü'nün deniz seviyesinden ortalama bin 121 metre yüksekte bulunduğu, Sultan ve Anamas dağları arasındaki tektonik çöküntü alanı içinde yer aldığı hatırlatıldı.

Milli park sınırları içinde 85 familya, 305 cins, 545 tür, 140 alt tür ve 54 varyetenin yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, milli park alanı içinde bulunan 560 taksonun 88'inin endemik olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Lübnan sediri, adi ardıç, katran ardıcı, göknar, karaçam, kermes meşesi, dişbudak, ceviz, karadut, erkek eğreltiotu, dağ lalesi, haşhaş, boyacı kökü ve adaçayının milli parkta ve yakın çevresinde yayılış gösteren bazı önemli bitki türleri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Muhteşem bir gün batımının yaşandığı milli parkta, göl ile ormanın bütünleşmesi doyumsuz bir seyir sunmaktadır. Beyşehir'de gün batımı genellikle şöyle tarif edilmektedir: 'Gün batarken güneş soyunup mavi gölde yıkanır.' Eğer gün batımını Beyşehir'den izliyorsanız karşıda Anamas ormanlarında yangın çıkmış, gölü tutuşturmuş da göl yanıyor sanırsınız. Gölün suları kızılın yüzlerce ışıltısıyla rengarenk kesilmiştir. Milli park turizm için önemli bir alan olup, olta balıkçılığı, yayla turizmi, tarihi yerleri ziyaret, su sporları, mağara gezisi ve kuş gözlemciliğinin yapılabileceği ender bir alandır. Doğa yürüyüşü, kırda gezinti, dağ bisikletiyle gezi, piknik alanları kullanımı, jeep safari güzergahları, plaj, çadır ve karavanla kamp yapabilme olanakları bulunmaktadır. Milli park için en uygun rekreasyon ve gezi turları, mayıs-ekim aylarında yapılabilmektedir. Beyşehir Gölü'nün üzerinde çoğunlukla Bizans manastırlarının yer aldığı yaklaşık 33 ada bulunmaktadır. Bu özellik, adaları 'inanç turizmi' açısından çekici kılmaktadır. Özellikle manastır kalıntılarının bulunduğu Mada Adası, Kızkalesi Adası, Manastır Adası, Hacı Akif Adası, Kızıl Ada, Akburun Adası, Kirse Adası ve Kuş Kondu Adası, yerli ve yabancı turistlerin tekne turlarıyla gezip görmek istedikleri en ilgi çekici güzergahlardır."

Muhabir: Merve Özlem Çakır