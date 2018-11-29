BEYSAD ve Özyeğin Üniversitesi’nden Sanayi 4.0 zirvesi

İSTANBUL (AA) - BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özaydemir, Sanayi 4.0 ile yalnızca üretim süreçlerinin değil düşen maliyetlerin yaratacağı değişimle sosyal bir dönüşümün de ortaya çıkacağını belirterek, "Yeni rekabet şartları firmalar açısından daha çevik ve ekonomik olmayı gerektiriyor." dedi.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi ile Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) iş birliğinde düzenlenen BEYSAD BE4 Beyaz Eşya ve Yan Sanayi 4.0 II. Zirvesi, üniversitenin Reşat Aytaç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Özyeğin Üniversitesi'nin 10. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe bakanlık ve sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve KOBİ yöneticileri ilgi gösterdi.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özaydemir, Sanayi 4.0 ile birlikte beyaz eşya sektöründe ortaya çıkacak değişimlere dikkati çekti.

Özaydemir, Sanayi 4.0 ile yalnızca üretim süreçlerinin değil düşen maliyetlerin yaratacağı değişimle sosyal bir dönüşümün de ortaya çıkacağını, yeni rekabet şartlarının firmalar açısından daha çevik ve ekonomik olmayı gerekli kıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Beyaz Eşya ve Yan Sanayi sektörümüzün, dünyanın ikinci, Avrupa’nın en yüksek üretim hacmine sahip olması, derin tedarik zinciri yapısı, küme olarak iş birliği kültürü ve hem ürün hem süreçlerinin dijitalizasyondan etkilenmesi dolayısı ile Sanayi 4.0 için ulusal olarak öncü ve örnek sektör olabileceği ve dönüşümün sektörün global rekabetçiliği için kritik olduğu düşüncesindeyiz. Sanayi 4.0 Devrimi’nin iş modelleri ve tedarik zinciri yapılarında da önemli etkileri olması beklenmektedir.

Bu fırsat ve riskler, kurumların dijital dönüşümü kısa vadeli konjonktür ve yatırım geri dönüş hesaplarının ötesinde değerlendirmeleri gereğini oluşturmaktadır. Bu tespit ışığında BEYSAD olarak dünyadaki benzerleri gibi sektöre geniş bir altyapı ile danışmanlık, eğitim ve araştırma konusunda destek verecek Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi’nin, sektörümüze yakınlığı, akademik derinliği ve girişimci kültürü ile Özyeğin Üniversitesi ve Türkiye’de Sanayi 4.0 çalışmalarında ulusal liderlik yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile proje ortaklığı çerçevesinde 2019 sonunda devreye girmesini hedefliyoruz."

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de Özyeğin Üniversitesi olarak 10. yaşlarını kutladıkları bu yılda, dünya standartlarında bilime katkı yapan güçlü akademik kadroyla yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Dünya standartlarında bir eğitim verirken öğrencilerin dönüşüm yolculuğuna dahil olmalarını istediklerini ifade eden Gençtürk, sorunlara kalıcı, anlamlı çözümler üretecek bir üniversite olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gençtürk, Türkiye’de üniversite, özel sektör ve sanayi iş birliğinin yeteri kadar gelişmediğine dikkati çekerek, üniversitelerin özel sektörün hız ve esnekliğine yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Bilime katkıda bulunulsa da ticarileşme ve bilimin özel sektöre aktarımı konusunda kat edilmesi gereken yolların olduğunu ifade eden Gençtürk, şunları kaydetti:

"Biz Özyeğin Üniversitesi olarak bunu başarmış olmanın övüncünü yaşıyoruz. BEYSAD ve TÜSİAD ile birlikte önemli bir merkezi hayata geçirdik. Mükemmeliyet Merkezi, KOBİ’lere Sanayi 4.0’ın yaratacağı değişimin önündeki engelleri kaldırmada destek ve danışmanlık verecek. Daha yolun başındayız, sorumluluğumuz daha da arttı. Ama Özyeğin Üniversitesi bu alanda tüm sektörler için bir merkez konumunda olacaktır."

Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reha Civanlar ise Sanayi 4.0’ın maliyetlere yapacağı etkinin yanı sıra verimlilik ve artan kaliteyle birlikte rekabet gücünü de artıracağını ifade etti.

Civanlar, Sanayi 4.0 ile robotların daha fazla hayata girmesiyle pek çok şeyin otomatikleşeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii bu değişim akıllara insanların işsiz kalacağı, robotların insanların yerini alacağı endişesini getiriyor. Aslında durum tam tersi. Eğer Sanayi 4.0’ın gerekliliklerini yapmazsak verimsiz üretim nedeniyle rekabet şansımız azalacak ve işsizlik artacak. Ancak verimliliği ve rekabeti artırarak işsizliği azaltabilirsiniz. Bir de Sanayi 4.0 ile birlikte ortaya çıkacak yeni iş kolları var. Bu alanlar için de nitelikli insan gücüne ihtiyacımız olacak. Özyeğin Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi ile dönüşümün önündeki engellerinin azaltılması, pilot projeler, nitelikli insan kaynağı geliştirmek ve startup ekosistemi oluşturmak gibi hedeflerimiz var.”