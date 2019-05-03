Beymen’den Anneler Günü'ne özel hediyeler

İSTANBUL (AA) - Beymen , Anneler Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarında sayısız hediye seçenekleri sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen tüm özel gün alışverişlerinde olduğu gibi Anneler Günü’nde de farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile Anneler Günü alışverişinin tek adresi olmaya devam ediyor.

Danteller, çiçek desenleri ve barok kumaşlardan oluşan tasarımlarıyla Dolce & Gabbana, viktoryen esintilerden rock görünümlerine kadar çok yönlü bir koleksiyon sunan Saint Laurent, modern kadının giyim kodlarını yeniden çizen Stella McCartney, güçlü kadınlardan ilham alan Alexander McQueen, canlı renklerdeki triko elbiseleri ve hırkalarıyla Missoni, ikonik şal desenli tasarımları, feminen ve bohem stiliyle Etro, ailesiyle gerçekleştirdiği mavi yolculuklarından ilham alan koleksiyonuyla Tory Burch stil sahibi anneler için sayısız hediye seçeneği sunuyor. Alexander McQueen, Bottega Veneta, Aquazzura, Chloe, Brunello Cucinelli, Emilio Pucci, Gianvito Rossi,Tod’s Stella McCartney ve Valentino’nun aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların Beymenlerdeki göz alıcı ayakkabı ve çanta modelleriyle annenizin tarzına çarpıcı bir dokunuş katabilirsiniz. 2019 İlkbahar Yaz sezonu itibarıyla yeni yorum, yeni modeller ve yepyeni bir stil ile Beymen’in ayrıcalıklı dünyasını ve ürün kalitesini koleksiyonlarına taşıyan Beymen çantanın sofistike ve zamansız modelleri ise annelerin kombinlerini zenginleştirecek.Beymenlerde exclusive olarak satışa sunulan dünyaca ünlü niş parfümleri anneler için benzersiz hediye alternatifleri sunuyor. Oryantal çiçek notaları ile Creed Love In White ve Roja Parfums Elixir, Parfums De Marly’nin çarpıcı ve feminen parfümü Delina, narenciye notalarıyla sıcak bir açılış yapan Roja Reckless Woman, odunsu yosunlu notalara sahip Bond No.9 Madison Avenue, yıldızlardan ilham alan Xerjoff Alexandria II ile annenizin başını döndürebilirsiniz.Aksesuar tutkunu anneler için Cult Gaia, Anton Heunis, Ken Samudio,Rada, Herstory, Kısmet By Milka ve Aida Bergsen’in aralarında yer aldığı pek çok takı ve mücevher markasının birbirinden şık ve zarif tasarımları, Helene Berman London, Missoni, Inverni’nin sezonun vazgeçilmezi hasır şapkaları, Kenzo, Etro ve Tory Burch’un renkli fularları arasından annelerin zevkine uygun seçimler mevcut.